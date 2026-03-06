Почему Украина не ремонтирует "Дружбу"?

Именно поэтому Украина не спешит с ремонтом нефтепровода и не хочет возобновлять транзит российской нефти в Венгрию, пишет РБК-Украина, ссылаясь на источник во власти.

Дело в том, что Евросоюз призывает Украину ускорить ремонт трубопровода, который был поврежден в результате российского обстрела. Однако в Брюсселе не могут дать гарантий, что это поможет изменить позицию Будапешта по кредиту в 90 миллиардов.

Мы спрашиваем: а вы даете гарантию, что тогда Орбан разблокирует 90 млрд? Они что-то неразборчивое отвечают. Мы снова спрашиваем: так а в чем проблема?! Они говорят: вы должны разблокировать "Дружбу",

– говорит источник.

Однако в украинской власти акцентируют, что Венгрия еще и до ситуации с "Дружбой" выступала против займа Украине, и ЕС не может убедить Орбана.

Поэтому Киев не считает, что должен закрыть глаза на угрозы Будапешта и качать для негоКолаж 24/GettyImages нефть из России, не получив гарантий о выделении средств.

Если мы будем без 90 миллиардов, то почему мы должны ремонтировать разбитый россиянами нефтепровод и транспортировать российскую нефть, как будто ничего не произошло?

– добавил собеседник издания.

Важно! Нефтепровод "Дружба" был поврежден в конце января 2026 года в результате российской атаки. Тогда пострадало оборудование нефтеперекачивающей станции "Броды", поэтому транзит российской нефти в Венгрию стал невозможным.

Почему Будапешт еще блокирует кредит Украине?

В Киеве также считают, что Орбан использует решение по кредиту в 90 миллиардов для давления на Евросоюз. Он якобы уже давно хочет получить 300 миллионов гривен с помощью европейской оборонной программы.

Однако ЕС не спешит давать эти средства Венгрии, поэтому Будапешт выступает против его решений. В то же время Брюссель не может обойти блокирование политика. Вместо этого давит на Украину.

Кстати, предположение Украины поддерживают и европейские дипломаты. Однако они говорят, что Орбан задерживает решение о 90 миллиардах, чтобы заставить Еврокомиссию одобрить заявку Венгрии на оборонный кредит в размере 16 миллиардов евро, пишет Politico.

Будапешт подал заявку на этот кредит в рамках программы SAFE. По этому механизму страны ЕС могут получить льготное финансирование на совместные оборонные закупки, чтобы усилить защиту от российской агрессии,

– пишет издание.

Впрочем, в Брюсселе заявку Будапешта не согласовали, хотя и отвергают предположение о сознательном блокировании оборонного займа.

Заметьте! Вчера стало известно, что Еврокомиссия может выделить денежную помощь на ремонт трубопровода "Дружба" через программу бюджетной помощи Украине и направить экспертов для ускорения работ, пишет Bloomberg.

Какая ситуация сейчас вокруг "Дружбы"?