Україна не приймає ультиматумів від Угорщини щодо відновлення "Дружби", – МЗС

Україна не приймає ультимативних вимог Угорщини щодо відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба". У Києві наголосили, що не погоджуватимуться на подібний тиск.

Таку заяву зробив глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи вимоги Будапешта відновити транзит за три дні, пише "Інтрфакс-Україна".

Яку заяву зробило українське МЗС?

Андрій Сибіга прокоментував заяви угорської сторони про те, що Київ нібито має відновити транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" у триденний термін. За словами міністра, Україна не сприймає подібний формат спілкування.

Україна ультиматумів не приймає,

– наголосив Сибіга під час спілкування з журналістами.

Він також нагадав, що напередодні президент Володимир Зеленський уже пояснив ситуацію із нафтопроводом. Транзит нафти трубопроводом "Дружба" було зупинено наприкінці січня 2026 року після російських ударів по енергетичній інфраструктурі України. Пошкодження торкнулися об’єктів, що забезпечують транспортування нафти.

За словами президента Володимира Зеленського, технічно відновити роботу нафтопроводу можливо приблизно за місяць – півтора, однак ситуація залишається складною через наслідки атак Росії.

Що вимагає угорська сторона?