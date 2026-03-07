Україна не приймає ультиматумів від Угорщини щодо відновлення "Дружби", – МЗС
- Україна відхиляє ультиматум Угорщини щодо відновлення транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба".
- Володимир Зеленський заявив, що відновлення технічно можливе за місяць-півтора, але ситуація ускладнена російськими атаками.
Україна не приймає ультимативних вимог Угорщини щодо відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба". У Києві наголосили, що не погоджуватимуться на подібний тиск.
Таку заяву зробив глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи вимоги Будапешта відновити транзит за три дні, пише "Інтрфакс-Україна".
Яку заяву зробило українське МЗС?
Андрій Сибіга прокоментував заяви угорської сторони про те, що Київ нібито має відновити транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" у триденний термін. За словами міністра, Україна не сприймає подібний формат спілкування.
Україна ультиматумів не приймає,
– наголосив Сибіга під час спілкування з журналістами.
Він також нагадав, що напередодні президент Володимир Зеленський уже пояснив ситуацію із нафтопроводом. Транзит нафти трубопроводом "Дружба" було зупинено наприкінці січня 2026 року після російських ударів по енергетичній інфраструктурі України. Пошкодження торкнулися об’єктів, що забезпечують транспортування нафти.
За словами президента Володимира Зеленського, технічно відновити роботу нафтопроводу можливо приблизно за місяць – півтора, однак ситуація залишається складною через наслідки атак Росії.
Що вимагає угорська сторона?
Раніше угорська сторона заявила, що Україна повинна відновити транзит російської нафти через "Дружбу" протягом трьох днів. Крім цього, Будапешт пропонував альтернативний варіант – допустити угорських інспекторів до нафтопроводу, щоб перевірити його технічний стан.
Угорські посадовці заявляли, що якщо вимоги не будуть виконані, країна може вдатися до подальших політичних або юридичних кроків. Зокрема Орбан заявив, що "не буде ніяких угод, ніяких компромісів. Ми силою зламаємо українську нафтову блокаду. Нафта Угорщини незабаром знову потече трубопроводом "Дружба"".