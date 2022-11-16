Україна відновила прокачування російської нафти до країн ЄС через нафтопровід "Дружба"
16 листопада вдень Україна відновила роботу нафтопроводу "Дружба". Його було зупинено через перебої електроенергії внаслідок руйнувань, спричинених російськими обстрілами.
Відновлення роботи нафтопроводу
За словами міністра закордонних справ Угорщини, потоки нафти по трубопроводу "Дружба" з Росії до Східної Європи почали відновлюватися. Це відбулося після ремонту української енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час останніх нападів Росії на Україну.
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Протягом початкового періоду потоки будуть повільнішими, ніж зазвичай. Окрім Угорщини, трубопровід доставляє нафту до Словаччини та Чехії.
Що передувало зупинці
- 15 листопада Росія нанесла понад 90 ракетних ударів по Україні. Російська артилерія завдала удару по трансформаторній підстанції неподалік білоруського кордону, яка постачає електроенергію для роботи однієї з насосних станцій нафтопроводу.
- Прокачування нафти трубопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини було припинено через падіння напруги 15 листопада.
15 листопада через зупинку трубопроводу Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у зв'язку з цим у вівторок увечері скликав екстрене засідання Ради оборони.
- Вранці 16 листопада глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що сам трубопровід не було пошкоджено. Внаслідок російського удару постраждала трансформаторна підстанція, яка його обслуговує.