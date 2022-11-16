Україна відновила прокачування російської нафти до країн ЄС через нафтопровід "Дружба"

16 листопада вдень Україна відновила роботу нафтопроводу "Дружба". Його було зупинено через перебої електроенергії внаслідок руйнувань, спричинених російськими обстрілами.

Відновлення роботи нафтопроводу

За словами міністра закордонних справ Угорщини, потоки нафти по трубопроводу "Дружба" з Росії до Східної Європи почали відновлюватися. Це відбулося після ремонту української енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час останніх нападів Росії на Україну.

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Протягом початкового періоду потоки будуть повільнішими, ніж зазвичай. Окрім Угорщини, трубопровід доставляє нафту до Словаччини та Чехії.

Що передувало зупинці