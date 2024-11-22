З березня Росія поставила КНДР понад мільйон барелів нафти в обмін на військову допомогу, – BBC

Росія передала Північній Кореї понад мільйон барелів нафти. Так Кремль розраховується з Кім Чен Ином за зброю та війська.

24 Канал пише з посиланням на BBC, що мовиться про постачання з березня 2024 року.

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З березня Росія поставила КНДР понад мільйон барелів нафти

Інформацію про понад мільйон барелів нафти КНДР отримали за результатами аналізу супутникових знімків, проведеного некомерційною дослідницькою групою Open Source Centre.

На супутникових знімках видно більше десятка різних північнокорейських нафтових танкерів, які прибували до нафтового термінала на Далекому Сході Росії загалом 43 рази за останні вісім місяців,

– зауважило видання.

Проаналізувавши фотографії з моря зрозуміло, що в Росію танкери зайшли порожніми, а повернулись завантаженими.

Журналісти зауважують, що передача нафти Північній Кореї порушує санкції Організації Об'єднаних Націй, які забороняють країнам продавати нафту КНДР, за винятком невеликих кількостей, щоб придушити її економіку та запобігти подальшій розробці ядерної зброї.

"Ця постійна притока нафти дає Північній Кореї рівень стабільності, якого вона не бачила з того часу, як були введені санкції", – заявив старший аналітик центру Джо Берн.

Перший рейс, який вдалось задокументувати, відбувся 7 березня 2024 року – тобто через 7 місяців після перших повідомлень про постачання північнокорейських боєприпасів Росії. Останній — 5 листопада.

До речі, Північна Корея є єдиною країною, якій заборонено купувати нафту. Зокрема, країна може купити не більше 500 тисяч балерів на рік.