У Кабміні відповіли, коли чекати обрання нової наглядової ради Енергоатому

Український уряд прагне швидко перезапустити наглядову раду для компанії Енергоатом. Це може статися вже до кінця 2025 року.

Коли оберуть нову наглядову раду?

Про це заявив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв під час зустрічі із журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також Аудит Енергоатому розпочався: Свириденко розповіла, коли будуть готові проміжні результати

Олексій Соболєв зазначив, що наразі в Україні перебуває місія Міжнародного валютного фонду, яка пропрацьовує монетарний план, як перезапустити корпоративне управління в Енергоатомі.

Згідно з останнім статутом, в (наглядовій раді – 24 Канал) Енергоатому є 7 членів, з них 4 незалежних, а 3 – представники держави. Зараз ми проговоримо різні варіанти того, як це можна зробити (перезапустити наглядову раду – 24 Канал),

– пояснив міністр.

Глава Мінекономіки також заявив, що наглядову раду у компанію, скоріш за все, переоберуть шляхом проведення нормальної процедури конкурсу, але пришвидшено, так, щоб наглядова рада з'явилася до кінця року. У цьому в Кабміні є підтримка з боку партнерів.

Довідково! Олексій Соболєв пояснив, що саме Мінекономіки займається перезавантаженням наглядової ради Енергоатому, бо у функції міністерства входить відповідальність за корпоративне управління, а також міністерство очолює номінаційний комітет і, по суті, є головним органом, який забезпечує всю конкурентну процедуру конкурсу до НР.