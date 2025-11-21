В Кабмине ответили, когда ждать избрания нового наблюдательного совета Энергоатома
- Украинское правительство планирует перезапустить наблюдательный совет Энергоатома до конца 2025 года, с поддержкой партнеров.
- Министр экономики Алексей Соболев заявил, что процесс переизбрания наблюдательного совета будет ускорен через конкурсную процедуру.
Украинское правительство стремится быстро перезапустить наблюдательный совет для компании Энергоатом. Это может произойти уже до конца 2025 года.
Когда выберут новый наблюдательный совет?
Об этом заявил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.
Смотрите также Аудит Энергоатома начался: Свириденко рассказала, когда будут готовы промежуточные результаты
Алексей Соболев отметил, что сейчас в Украине находится миссия Международного валютного фонда, которая прорабатывает монетарный план, как перезапустить корпоративное управление в Энергоатоме.
Согласно последнему уставу, в (наблюдательном совете – 24 Канал) Энергоатома есть 7 членов, из них 4 независимых, а 3 – представители государства. Сейчас мы проговорим различные варианты того, как это можно сделать (перезапустить наблюдательный совет – 24 Канал),
– объяснил министр.
Глава Минэкономики также заявил, что наблюдательный совет в компанию, скорее всего, переизберут путем проведения нормальной процедуры конкурса, но ускоренно, так, чтобы наблюдательный совет появился до конца года. В этом в Кабмине есть поддержка со стороны партнеров.
Справочно! Алексей Соболев объяснил, что именно Минэкономики занимается перезагрузкой наблюдательного совета Энергоатома, потому что в функции министерства входит ответственность за корпоративное управление, а также министерство возглавляет номинационный комитет и, по сути, является главным органом, который обеспечивает всю конкурентную процедуру конкурса в НС.