Замість Чернишова: ЗМІ розповіли, хто тимчасово очолить Нафтогаз

Наглядова рада групи "Нафтогаз" призначила виконувача обов'язків голови правління компанії. За даними ЗМІ, ним став Роман Чумак.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Економічну правду". Зазначається, що до цього Чумак обіймав посаду директора фінансової групи в структурі компанії.

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Хто став виконувачем обов'язків голови Нафтогазу

За даними джерел ЗМІ, наглядова рада 7 голосами призначила виконувачем обов'язків голови Нафтогазу Романа Чумака.

Також наглядова рада погодила початок процесу відбору нового керівника. Зазначається, що його планують завершити до кінця першого кварталу 2025 року.

З 4 листопада 2022 року посаду голови Нафтогазу обіймав Олексій Чернишов. Однак 3 грудня Верховна Рада призначила Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра національної єдності України. "За" проголосували 237 народних обранців. У 2020 – 2022 роках також Чернишов був міністром розвитку громад та територій.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський раніше анонсував створення нового Міністерства об'єднання українців.