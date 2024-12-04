Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду". Отмечается, что до этого Чумак занимал должность директора финансовой группы в структуре компании.

Смотрите также Вырастут ли тарифы на газ в Украине после прекращения контракта с Газпромом

Кто стал исполняющим обязанности главы "Нафтогаза"

По данным источников СМИ, наблюдательный совет 7 голосами назначил исполняющим обязанности главы "Нафтогаза" Романа Чумака.

Также наблюдательный совет согласовал начало процесса отбора нового руководителя. Отмечается, что его планируют завершить до конца первого квартала 2025 года.

С 4 ноября 2022 года должность главы "Нафтогаза" занимал Алексей Чернышов. Однако 3 декабря Верховная Рада назначила Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины – министра национального единства Украины. "За" проголосовали 237 народных избранников. В 2020 – 2022 годах также Чернышов был министром развития общин и территорий.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал создание нового Министерства объединения украинцев.