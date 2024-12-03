Заседание, на котором депутаты должны утвердить кандидатуру министра, запланировано на 11:00. Вероятнее всего, избранником станет Чернышов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду" и Общественное. Также эту информацию подтверждает нардеп Алексей Гончаренко.

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Что известно о Чернышеве и новом министерстве

Об этом вероятном назначении сообщают источники во фракции "Слуга народа", в частности назначить его могут уже 3 декабря. Окончательное решение о его назначении будет принимать Верховная Рада, хотя дата сессии еще неизвестна.

Кроме того, стало известно, что Алена Шкрум, народный депутат от "Батькивщины", которая ранее заявила о сложении мандата, может занять должность заместителя вице-премьера по вопросам восстановления Алексея Кулебы. Сначала парламент должен официально поддержать её заявление о сложении полномочий, после чего Кабинет Министров решит вопрос о её назначении.

Напомним, Зеленский анонсировал создание нового Министерства объединения Украины. Кандидатуру главы ведомства должны представить до конца года. Об этом президент заявил, представляя План устойчивости Украины в Верховной Раде.