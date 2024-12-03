Засідання, на якому депутати мають затвердити кандидатуру міністра, заплановане на 11:00. Найімовірніше, обранцем стане Чернишов. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду" та Суспільне. Також цю інформацію підтверджує нардеп Олексій Гончаренко.

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Що відомо про Чернишова та нове міністерство

Про це ймовірне призначення повідомляють джерела у фракції "Слуга народу", зокрема призначити його можуть вже 3 грудня. Остаточне рішення про його призначення ухвалюватиме Верховна Рада, хоча дата сесії ще невідома.

Крім того, стало відомо, що Альона Шкрум, народна депутатка від "Батьківщини", яка раніше заявила про складання мандату, може обійняти посаду заступниці віцепрем’єра з питань відновлення Олексія Кулеби. Спочатку парламент має офіційно підтримати її заяву про складання повноважень, після чого Кабінет Міністрів вирішить питання про її призначення.

Нагадаємо, Зеленський анонсував створення нового Міністерства об'єднання України. Кандидатуру очільника відомства мають представити до кінця року. Про це президент заявив, представляючи План стійкості України у Верховній Раді.