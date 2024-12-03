Такие слова являются реагированием на глобальные политические события, которые происходят. Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, добавив, что прежде всего говорится о победе на выборах в США Дональда Трампа.

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Какой план мог предложить Трамп

Сейчас трудно спрогнозировать, какой в дальнейшем будет политика Соединенных Штатов. В соответствии с этими реалиями Украина частично меняет свою позицию. Однако важно подчеркнуть, что мы не отказываемся от своих территорий. В свое время так было в Германии, когда страна вошла в НАТО без Восточной Германии.

Далее велась постепенная работа, чтобы государство объединилось. Можно предположить, что аналогичный сценарий выберет Украина. Мы понимаем, что не способны полностью восстановить территориальную целостность. Мы не отказываемся от нее, но хотим двигаться в направлении большей интеграции с Западом.

Вероятно, эти предложения ориентированы на тот факт, что новоизбранный президент США сказал, что предложит соглашение между Россией и Украиной. Если Киев не согласится, то Америка перестанет помогать. Если не согласится Москва, то количество вооружения наоборот увеличат.

Думаю, в Офисе Президента очень четко просчитывают все шаги России. Страна-агрессор сейчас находится в состоянии, когда приобретает территории, увеличивает свой контроль и не хочет отказываться от этого. С большой вероятностью россияне не поддерживают предложение Трампа,

– заметил Иван Ус.

Для Украины это будет означать получение большего количества вооружения. Сейчас Россия находится в состоянии эйфории от новых территориальных достижений и не обращает внимание на то, что повторяет "Пиррову победу" времен Римской империи. Когда-то царь Пирр получал успехи, но терял людей. В конце концов он проиграл, потому что не имел кем воевать.

Россияне думают, что их человеческий ресурс бесконечен, но это не так. Появление на фронте северокорейских военных это подтверждает. Но пока идет процесс получения территорий – они считают, что переговоры не нужны,

– добавил Иван Ус.

К слову, в МИД Украины 3 декабря заявили, что никаких альтернатив НАТО нет. Наше государство отказывается от любых гарантий безопасности, которые заменяют членство в Альянсе.

Перед тем Владимир Зеленский признал, что вернуть все территории силовым методом будет очень трудно. Сейчас Украина не имеет для этого достаточно сил, поэтому нужны дипломатические решения.