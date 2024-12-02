Поэтому украинский лидер отметил необходимость дипломатического подхода по этому поводу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на японское информационное агентство Kyodo News.

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Что заявил Зеленский относительно оккупированных территорий

Сейчас на фронте наблюдается тяжелая ситуация, враг продолжает наступать и штурмовать позиции украинских сил. На фоне этого украинский президент высказался о возможности возвращения оккупированных Россией территорий под контроль нашего государства.

У нашей армии для этого не хватает сил. Это правда. Мы должны найти дипломатические решения,

– заявил он.

Однако, по его словам, начинать любые дипломатические шаги можно будет только тогда, когда Киев будет убежден в том, что Украина "достаточно сильная". В противном случае, по мнению Владимира Зеленского, Россия может начать новую агрессию против нашего государства.

Также он членство в НАТО необходимым для безопасности и процветания Украины. Президент признает, что война вступила в "тяжелую фазу". К слову, ранее он отметил, что Украина не собирается юридически признавать оккупированные территории российскими.