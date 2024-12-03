Об этом сообщил нардеп Железняк, пишет 24 Канал.

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Чернышева назначили вице-премьером - министром единства

Народный депутат Ярослав Железняк во вторник, 3 декабря, сообщил, что Верховная Рада назначила Алексея Чернышова на должность Вице-премьер-министра Украины – Министра национального единства Украины.

По его словам, "за" проголосовали 237 народных избранников.

Важно! Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал создание нового Министерства объединения украинцев.

Как известно, Алексей Чернышов 4 марта 2020 года был назначен министром развития общин и территорий Украины. В ноябре 2022 года Алексей Чернышов покинул пост Министра развития общин и территорий Украины.

Добавим, что с 4 ноября 2022 года и до сих пор Чернышов занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Подробности о биографии министра национального единства Украины Алексея Чернышева читайте в материале 24 Канала.