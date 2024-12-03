Про це повідомив нардеп Железняк, пише 24 Канал.

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Чернишова призначили віцепрем’єром - міністром єдності

Народний депутат Ярослав Железняк у вівторок, 3 грудня, повідомив, що Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду Віце-прем'єр-міністра України – Міністра національної єдності України.

За його словами, "за" проголосували 237 народних обранців.

Важливо! Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський раніше анонсував створення нового Міністерства об'єднання українців.

Як відомо, Олексій Чернишов 4 березня 2020 року був призначений міністром розвитку громад та територій України. В листопаді 2022 року Олексій Чернишов залишив посаду Міністра розвитку громад та територій України.

Додамо, що з 4 листопада 2022 року і до сьогодні Чернишов обіймав посаду голови правління НАК "Нафтогаз України". Подробиці про біографію міністра національної єдності України Олексія Чернишова читайте в матеріалі 24 Каналу.