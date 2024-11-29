Саме Драпатий здійснив легендарний прорив на БМП в окупований Маріуполь у 2014 році. 24 Канал зібрав реакції бійців.

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Як військові реагують на призначення Драпатого

Ваша відданість справі та непохитна воля надихають наслідувати ваш приклад. Бажаємо сил, витримки та нових звершень у цей важливий момент!

– написали в ОТУ "Харків".

"Драпатий прийняв на себе ОТУ "Харків" у травні, зупинивши ворога біля Липців та Вовчанська. Зумів стабілізувати ситуацію, незважаючи на постійні втручання одного з ляльок Содоля. Далі працював в ОТУ "Луганськ", де отримав багато схвальних відгуків по своїй роботі", – наголосили аналітики DeepState.

"Це одні з небагатьох високих командирів, які мають реальний авторитет в армії. На своєму рівні вони демонстрували ефективність", – відгукнувся на призначення Драпатого й Апостола ветеран Олег Симороз.

Він також закликав не замовчувати проблеми, а вирішувати їх, бо особовий склад – найцінніше.

Станіслав Бунятов ("Осман", автор телеграм-каналу "Говорять снайпер") указав, що чув тільки хороші відгуки про Драпатого. І був приємно здивований в особистому спілкуванні, адже військовий знав деталі щодо позицій навіть на їхній невеликій ділянці, "спілкувався з кожним на рівних та не показував жодної зверхності".

Автор каналу "Офіцер", лейтенант Збройних Сил України на позивний "Алекс", зауважив, що Драпатий добре проявив себе на Вовчанському напрямку.

Відверто кажучи, Драпатий – один з тих генералів вже іншого, молодого, покоління, яке має рухатись до посад. Старий генералітет явно засидівся в своїх кріслах і не дає результатів,

– уважає він.

Автор каналу "Бахмутський демон" теж подякував за це призначення.

Армійський офіцер "Юнкер" нагадав, що Драпатий – легенда з часів АТО. Росіяни боялися його як вогню, коли він був командиром 2 мехбату 72 ОМБр.