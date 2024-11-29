Именно Драпатый совершил легендарный прорыв на БМП в оккупированный Мариуполь в 2014 году. 24 Канал собрал реакции бойцов.

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Как военные реагируют на назначение Драпатого

Ваша преданность делу и непоколебимая воля вдохновляют следовать вашему примеру. Желаем сил, выдержки и новых свершений в этот важный момент!

– написали в ОТГ "Харьков".

"Драпатый принял на себя ОТУ "Харьков" в мае, остановив врага у Липцов и Волчанска. Сумел стабилизировать ситуацию, несмотря на постоянные вмешательства одного из кукол Содоля. Далее работал в ОТГ "Луганск", где получил много положительных отзывов по своей работе", – отметили аналитики DeepState.

"Это одни из немногих высоких командиров, которые имеют реальный авторитет в армии. На своем уровне они демонстрировали эффективность", – откликнулся на назначение Драпатого и Апостола ветеран Олег Симороз.

Он также призвал не замалчивать проблемы, а решать их, потому что личный состав – самое ценное.

Станислав Бунятов ("Осман", автор телеграм-канала "Говорят снайпер") указал, что слышал только хорошие отзывы о Драпатом. И был приятно удивлен при личном общении, ведь военный знал детали относительно позиций даже на их небольшом участке, "общался с каждым на равных и не показывал никакого превосходства".

Автор канала "Офицер", лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс", заметил, что Драпатый хорошо проявил себя на Волчанском направлении.

Откровенно говоря, Драпатый – один из тех генералов уже другого, молодого, поколения, которое должно двигаться к должностям. Старый генералитет явно засиделся в своих креслах и не дает результатов,

– считает он.

Автор канала "Бахмутский демон" тоже поблагодарил за это назначение.

Армейский офицер "Юнкер" напомнил, что Драпатый – легенда со времен АТО. Россияне боялись его как огня, когда он был командиром 2 мехбата 72 ОМБр.