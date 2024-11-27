Почему может вырасти тариф на газ в 2025 году
В комментарии 24 Каналу эксперт Андрей Урста отметил, что тариф на газ формируется по совокупности многих факторов. В частности, с учетом цены самого сырья и стоимости транспортировки.
Обратите внимание "Газпром" уже подготовился к прекращению транзита газа через Украину, – Reuters
Также важным показателем является объем транспортировки газа, на который эти расходы будут распределяться. Если будет привлечено больше иностранных пользователей системы – например, для услуг шорт-холла ("короткого" транзита) и доставки газа для хранения в хранилищах, – за счет этого можно будет компенсировать часть потерь в доходах.
В 2020 году Украина получила 80% совокупного дохода Оператора ГТС через транзит газа. Соответственно, когда контракт закончится, будет потеряна весомая часть поступлений а это, в свою очередь, может заставить НКРЭКУ скорректировать тариф на транспортировку. Таким образом, увеличится давление на внутреннего потребителя.
Тариф придется повышать – это однозначно. На сколько – будет зависеть от того, какой объем транзита будет с нового года и будет ли он вообще,
– уточняет Урста.
На сколько может вырасти тариф на газ
Бывший глава Оператора ГТС Сергей Макогон уточнил, что для бытовых потребителей тариф не претерпит изменений. Стоимость кубометра для населения сейчас – 7,96 гривны. Этот тариф уже учитывает расходы на транспортировку, передает Liga.net.
Макогон отмечает, что тариф на транспортировку не будет значительно расти даже несмотря на отсутствие транзита.
Сейчас транспортировка газа во внутренней системе стоит примерно 0,2 гривны за кубический метр. По моим расчетам, в случае нулевого транзита эта цифра вырастет не более чем до 0,6 гривны за куб.
Обратите внимание! По подсчетам Макогона, общая стоимость поставок газа вырастет максимум на 3%. По мнению эксперта, это увеличение не является критическим.