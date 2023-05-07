Накопичувальна пенсія: українці отримуватимуть виплати раніше 60 років

Нині мінімальний вік виходу на пенсію українців становить 60 років, якщо ті мають відповідний стаж. Якщо накопичувальну пенсію введуть, українці частково почнуть отримувати виплати раніше.

Який вік виходу на накопичувальну пенсію

Верховна рада розглядає законопроєкт № 9212, який має на меті ввести дві обов'язкових пенсії для українців – накопичувальну та солідарну.

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Якщо законопроєкт ухвалять, усі працюючі особи до 55 років будуть зобов'язані брати участь у накопичувальній системі. Роботодавці теж будуть повинні платити за таких працівників пенсійні внески.

Увага! Цей проєкт не вносить змін до віку виходу на пенсію для українців. Все залишається, як і було.

Після 55 років українцям почнуть виплачувати їх накопичувальну пенсію, а після виходу на законний відпочинок за віком, до неї додасться ще й солідарна. Обидві виплачуватимуться пожиттєво.

Коли українці виходять на пенсію

Вийти на пенсію за вислугу років українці можуть в 60, 63 та 65 років за наявності відповідного страхового стажу.

Щоб вийти на пенсію у 2023 році людині потрібно:

досягнути віку 60 років та набути страховий стаж не менше 30 років;

досягнути віку 63 років та набути страховий стаж від 20 до 30 років;

досягнути віку 65 років та набути страховий стаж від 15 до 20 років.

Нагадаємо! Умови виходу на пенсію залежно від тривалості страхового стажу визначаються Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Особи, які досягли 65 років, але не мають відповідного стажу – не мають права на пенсію. Для них передбачена соціальна допомога.

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