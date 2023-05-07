Накопительная пенсия: украинцы будут получать выплаты раньше 60 лет
Сейчас минимальный возраст выхода на пенсию украинцев составляет 60 лет, если у них соответствующий стаж. Если накопительную пенсию введут, украинцы частично начнут получать выплаты раньше.
Какой возраст выхода на накопительную пенсию
Верховная рада рассматривает законопроект №9212, цель которого ввести две обязательные пенсии для украинцев – накопительную и солидарную.
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Если законопроект будет принят, все работающие лица до 55 лет будут обязаны участвовать в накопительной системе. Работодатели тоже будут должны платить за таких работников пенсионные взносы.
После 55 лет украинцам начнут выплачивать их накопительную пенсию, а после выхода на законный отдых по возрасту, к ней прибавится и солидарная. Обе будут выплачиваться пожизненно.
Когда украинцы выходят на пенсию
Выйти на пенсию за выслугу лет украинцы могут в 60, 63 и 65 лет при наличии соответствующего страхового стажа.
Чтобы выйти на пенсию в 2023 году человеку нужно:
- достичь возраста 60 лет и приобрести страховой стаж не менее 30 лет;
- достичь возраста 63 лет и приобрести страховой стаж от 20 до 30 лет;
- достичь возраста 65 лет и приобрести страховой стаж от 15 до 20 лет.
Лица, достигшие 65 лет, но не имеющие соответствующего стажа – не имеют права на пенсию. Для них предусмотрена социальная помощь.
Как купить стаж, которого не хватает до пенсии
- Вы можете купить страховой стаж если вам не хватает его для выхода на пенсию по возрасту. Для этого нужно уплатить взносы в ПФУ.
- Для этого нужно: зайти на вебпортал электронных услуг ПФУ, выбрать опцию "Договор на добровольное участие", заполнить форму и уплатить добровольный взнос.
- Чтобы купить страховой стаж за один месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса – 1 474 гривен.