Коли стартує накопичувальна пенсійна система і хто платитиме внески

В Україні планують запровадити новий етап пенсійної реформи – накопичувальну пенсійну систему. За задумом урядовців, вона повинна підвищити рівень пенсійного забезпечення українців.

Коли запровадять накопичувальну систему

Запустити накопичувальну пенсійну систему хочуть на початку 2026 року. Проєкт закону "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" був оприлюднений на початку року, повідомляє 24 Канал з посиланням Мінсоцполітики.

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Проте навіть якщо вдасться прийняти все необхідне законодавство для старту накопичувальної системи до кінця 2025 року, знадобиться час, щоб нові правила запрацювали, говорять у Мінсоцполітики.

Ухвалення закону не означає, що українці почнуть накопичувати пенсію з 1 січня 2026 року.

Головною передумовою для старту системи є створення Державного накопичувального фонду.

Початок здійснення накопичень почнеться не раніше, ніж буде впроваджено всю необхідну нормативну базу і необхідну інфраструктуру.

Що відомо про накопичувальну систему Накопичувальна пенсійна система передбачає, що працівники, роботодавці та держава будуть здійснювати внески на індивідуальні пенсійні рахунки громадян. Ці накопичення пенсійних заощаджень людина зможе використати після виходу на пенсію.

Які будуть внески на накопичувальну систему

У проєкті закону вказані такі накопичувальні внески:

2% протягом першого року накопичення 1(% за рахунок виокремлення з єдиного соціального внеску та 1% за рахунок податку з доходів фізичних осіб);

4% протягом другого року (2% та 2% відповідно);

6% протягом третього та наступних років (3% та 3 % відповідно).

Водночас у людини буде можливість вносити на накопичувальну пенсію й більший відсоток від зарплати.

Важливо! У проєкті акта передбачається встановити обов’язкову участь у накопичувальній пенсійній системі усіх категорій працюючих українців.