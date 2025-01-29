Накопичувальна пенсія замість солідарної: чи дійсно реформа це обовʼязкова вимога МВФ

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що систему накопичувальної пенсії можуть ввести в Україні вже у 2026 році. Експерти прокоментували такий сценарій.

Що думають експерти про пенсійну реформу

Так експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін заявив, що пенсійна реформа не є вимогою Міжнародного валютного фонду, пише 24 канал з посиланням на УНІАН.

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Він пояснив, що МВФ зазвичай вимагає скорочення соціальних витрат. Водночас накопичувальна пенсійна система передбачає їх збільшення.

Влітку я читав один із меморандумів МВФ, і в ньому нічого не було про запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи. У документі навпаки є такі застереження, що, якщо і робляться якісь пенсійні зміни, то вони мають бути забезпечені грошима, і ніяких зайвих підвищень соцвиплат не повинно бути, а треба скорочувати пільги або хоча б не запроваджувати нові,

– розповів експерт.

Крім того, Сергій Коробкін занепокоєний тим, що інформаційний сплеск навколо накопичувальної пенсії – це робота лобістів одержувачів вигоди. На його думку, якщо нововведення дуже хочуть ухвалити, рекламують його, що може свідчити не про бажання зробити кращими майбутні пенсії людей.

Уявімо – завтра ухвалили закон, і до новоствореного держфонду пішли перші накопичувальні відрахування, і є підрахунки, що за перший рік це може бути 40 мільярдів гривень. Хто буде розпоряджатися цими коштами, в які банки вкладати, в які галузі інвестувати?

– поставив питання Коробкін.

Експерт сказав, що йдеться про величезний фінансовий ресурс, і "хтось зможе непогано на цьому наваритися, якщо, наприклад, його банк отримає одразу додатково мільярди гривень вливань".

Тобто можуть бути певні зацікавлені особи, які відповідатимуть за те, "який бізнес отримає доступ до грошей, які банки зможуть їх "прокручувати" і заробляти на цьому відсотки".

Юрій Ковальчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, зазначив, що МВФ займає "позицію фінансової гільйотини". Тобто він обрізає видатки, які не є корисними та ефективними щодо управління бюджетом.

Зауважте! Він заявив, що результат, який Україна отримає в разі впровадження накопичувальної пенсійної системи, – це можливість продовжувати співпрацю з МВФ і отримувати від нього кошти в рамках загальної програми співпраці.