Документ на етапі погодження

Про це повідомила очільниця відомства Оксана Жолнович під час пресбрифінгу. За її словами, законопроєкт наразі на фінальному етапі погодження, інформує 24 Канал.

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Ми вже провели перший раунд погоджень із центральними органами виконавчої влади. Зараз завершуємо узгодження цифр із Міністерством фінансів. Я переконана, що найближчими місяцями законопроєкт буде внесений до Верховної Ради,

– зазначила міністерка.

Та додала, що це потрібно, аби ще цього року закласти всю необхідну законодавчу базу й розпочати технічну підготовку впровадження реформи.

Що передбачає пенсійна реформа

Запланована реформа передбачає обов'язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію. Це дозволить українцям на пенсії отримувати додаткові виплати.

У рамках нової системи кожен зможе розраховувати на 20% від своєї середньої заробітної плати за життя з накопичувального фонду. Ще 20% будуть забезпечуватися за рахунок солідарної системи, що загалом дасть коефіцієнт заміщення доходу на рівні 40%.

Також українцям дозволять добровільно збільшувати розмір відрахувань, що вплине на майбутні пенсійні виплати.

"Сплачуєте добровільно більше – отже, і покриття буде більшим. Це вже залежить від рішення кожної людини", –додала Жолнович.

Базова та страхова пенсії

Окрім накопичувальної системи, законопроєкт пропонує запровадження нових понять: базової та страхової пенсій.

Базова пенсія буде однаковою для всіх пенсіонерів і забезпечуватиме мінімальний рівень соціального захисту. Її розмір становитиме 30% від мінімальної зарплати після податків.

буде однаковою для всіх пенсіонерів і забезпечуватиме мінімальний рівень соціального захисту. Її розмір становитиме 30% від мінімальної зарплати після податків. Страхова пенсія залежатиме від стажу роботи та рівня заробітної плати. Для її розрахунку планують запровадити систему пенсійних балів.

Ціну пенсійного бала переглядатимуть щорічно у березні. Таким чином, традиційну індексацію пенсій замінять механізмом, заснованим на оцінці балів.

Очікується, що реформа набуде чинності у 2026 році. Наразі уряд працює над технічними та організаційними питаннями, які дозволять запустити накопичувальну систему вчасно та забезпечити її ефективну роботу.