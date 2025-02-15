Як зміниться нарахування пенсій для українців, які живуть за кордоном

Уряд визначив порядок виплати пенсій українцям, які живуть за кордоном. Що зміниться для переселенців та кому можуть скасувати виплати, читайте далі.

Який порядок виплат пенсій українцям закордоном

Кабмін затвердив новий порядок виплати пенсій та компенсацій українцям за кордоном і на тимчасово окупованих територіях, повідомив Тарас Мельничук, передає 24 Канал.

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Українцям, які живуть за кордоном, встановлено порядок виплати пенсій та компенсацій за нещасні випадки на виробництві і професійні захворювання, що призвели до втрати працездатності. Також було затверджено наступні нововведення:

Порядок виплати пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають у Криму, визнано скасованим.

Ухвала також визначає чіткі терміни для призначення пенсій українцям, які не змогли подати заявку через перебування на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій.

Уряд також змінив порядок виплати пенсій та грошової допомоги через поточні банківські рахунки.