Який порядок виплат пенсій українцям закордоном

Кабмін затвердив новий порядок виплати пенсій та компенсацій українцям за кордоном і на тимчасово окупованих територіях, повідомив Тарас Мельничук, передає 24 Канал.

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Українцям, які живуть за кордоном, встановлено порядок виплати пенсій та компенсацій за нещасні випадки на виробництві і професійні захворювання, що призвели до втрати працездатності. Також було затверджено наступні нововведення:

Порядок виплати пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають у Криму, визнано скасованим.

Ухвала також визначає чіткі терміни для призначення пенсій українцям, які не змогли подати заявку через перебування на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій.

Уряд також змінив порядок виплати пенсій та грошової допомоги через поточні банківські рахунки.