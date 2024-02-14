Догляд за людьми з інвалідністю: чи будуть його враховувати як стаж

У деяких випадках громадянину не потрібно працювати, аби отримати стаж. У ПФУ визначили, коли саме це відбувається.

Як зараховують догляд за особою з інвалідністю до стажу

У ПФУ повідомляють, що є декілька умов для зарахування догляду за особою з інвалідністю до стажу. Зокрема, йдеться про стан здоров'я громадянина з інклюзивністю.

Читайте також Офіційний долар різко подорожчав: до якого рівня сягнула валюта

Як стаж зараховується саме час догляду за особою з інвалідністю I групи, якщо доглядальник є її родичем. І при цьому, людина з інклюзивністю не може самостійно себе доглядати.

Доглядальнику нараховують стаж під час догляду за особою з інвалідністю, якщо:

він є працездатним, не має інвалідності і не досяг пенсійного віку;

має соціальну грошову допомогу від держави по догляду за людиною з інвалідністю;

не продовжує працювати.

Чому стаж можуть не зарахувати

Потрібно розуміти, що у стаж враховується період роботи за який сплачувався ЄСВ. У час, коли доглядальник здійснює догляд за особою з інвалідністю, його страхувальником виступає орган соцзахисту. Саме ця організація надає компенсацію.

Виключенням є випадки, коли догляд за особою з інвалідністю здійснювався до 2004 року. Оскільки закон про введення компенсації було прийнято у цей рік, усе, що було "до" – не враховується.