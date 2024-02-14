Как засчитывают уход за лицом с инвалидностью в стаж
В ПФУ сообщают, что есть несколько условий для зачисления ухода за лицом с инвалидностью в стаж. В частности, речь идет о состоянии здоровья гражданина с инклюзивностью.
Читайте также Официальный доллар резко подорожал: до какого уровня достигла валюта
Как стаж засчитывается именно время ухода за лицом с инвалидностью I группы, если сиделка является его родственником. И при этом, человек с инклюзивностью не может самостоятельно за собой ухаживать.
Сиделке начисляют стаж во время ухода за лицом с инвалидностью, если:
- он является трудоспособным, не имеет инвалидности и не достиг пенсионного возраста;
- имеет социальную денежную помощь от государства по уходу за человеком с инвалидностью;
- не продолжает работать.
Почему стаж могут не засчитать
Нужно понимать, что в стаж учитывается период работы за который уплачивался ЕСВ. Во время, когда сиделка осуществляет уход за лицом с инвалидностью, его страхователем выступает орган соцзащиты. Именно эта организация предоставляет компенсацию.
Исключением являются случаи, когда уход за лицом с инвалидностью осуществлялся до 2004 года. Поскольку закон о введении компенсации был принят в этот год, все, что было "до" – не учитывается.