Как засчитывают уход за лицом с инвалидностью в стаж

В ПФУ сообщают, что есть несколько условий для зачисления ухода за лицом с инвалидностью в стаж. В частности, речь идет о состоянии здоровья гражданина с инклюзивностью.

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Как стаж засчитывается именно время ухода за лицом с инвалидностью I группы, если сиделка является его родственником. И при этом, человек с инклюзивностью не может самостоятельно за собой ухаживать.

Сиделке начисляют стаж во время ухода за лицом с инвалидностью, если:

он является трудоспособным, не имеет инвалидности и не достиг пенсионного возраста;

имеет социальную денежную помощь от государства по уходу за человеком с инвалидностью;

не продолжает работать.

Почему стаж могут не засчитать

Нужно понимать, что в стаж учитывается период работы за который уплачивался ЕСВ. Во время, когда сиделка осуществляет уход за лицом с инвалидностью, его страхователем выступает орган соцзащиты. Именно эта организация предоставляет компенсацию.

Исключением являются случаи, когда уход за лицом с инвалидностью осуществлялся до 2004 года. Поскольку закон о введении компенсации был принят в этот год, все, что было "до" – не учитывается.