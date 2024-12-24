Попри доходи: який прибуток не завадить отримати субсидії
24 грудня 2024, 18:30Читать новость на русском
Україна надає житлові субсидії з урахуванням доходів мешканців країни. Однак далеко не всі види надходжень впливають на розрахунок допомоги від уряду.
Які доходи дозволяють отримати субсидії
Таким чином влада підтримує найбільш вразливі категорії населення, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.
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При призначенні субсидії до сукупного доходу родини не враховуються такі джерела:
- Аліменти: незалежно від того, сплачені вони чи отримані.
- Соціальні дотації: виплати за вирощування великої рогатої худоби тощо.
- Заробітки у виборчих комісіях: тимчасові доходи під час виборів не враховуються.
- Допомога від благодійних організацій: виплати або підтримка від громадських чи благодійних фондів.
- Одноразова допомога: компенсації на поховання або разові виплати, які передбачені місцевою владою, підприємствами й тому подібне.
- Компенсація за різні санаторії та реабілітацію.
- Натуральна допомога.
- Допомога на купівлю житла: але за умови, що інше житло придбане протягом 6 місяців після продажу попереднього.
Також враховуються умови для різних категорій:
- родини з дітьми: виплати дитячим будинкам сімейного типу, багатодітним сім’ям та прийомним родинам не враховуються.
- внутрішньо переміщені особи: допомога, яка спрямована на підтримку мешканців постраждалих регіонів, таких як Донецька та Луганська області.
Важливо! Розмір житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу не зараховується до середньомісячного доходу.