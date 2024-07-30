У яких числах пенсіонер має отримувати пенсію

Українські пенсіонери мають змогу отримувати пенсію декількома способами. Кошти можуть надходити на банківський рахунок або ж передаватися через "Укрпошту".

В яких числах приходить пенсія

Пенсіонери мають отримувати свої виплати щомісячно з 4 до 25 числа. Графік визначається індивідуально кожною дільницею.

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Кошти на банківський рахунок надходять швидше, ніж через "Укрпошту". Відповідно, якщо особа хоче прискорити надання пенсії, вона може змінити спосіб отримання виплат.

Як змінити метод отримання виплат

Пенсіонер може отримувати кошти не тільки на відділенні "Укрпошти", а і через листоношу.

Аби змінити спосіб для отримання пенсії, потрібно звернутись у ПФУ. Зробити це можна як онлайн (через електронний портал Пенсійного фонду), так і офлайн.

Які документи потрібні для впровадження змін:

посвідчення особи;

ідентифікаційний код;

спеціальні банківські реквізити.

Якщо особа звертається у ПФУ онлайн, ці документи потрібно відсканувати.