Які виплати хочуть повернути собі українські нардепи
31 серпня 2024, 17:23Читать новость на русском
Джерело:"Економічна правда"
У період з 1990 року по жовтень 2017 року українські депутати отримували спеціальні пенсії, які з того часу були скасовані. Зараз нардепи намагаються повернути собі ці виплати.
Яку пенсію просять депутати
Понад 50 депутатів підписали звернення щодо повернення спеціальних пенсій. Зокрема, Юрій Бойко, який у минулому був членом забороненої нині "Опозиційної платформи – за життя". Таку позицію депутати пояснюють нібито турботою про колег з попередніх скликань.
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- Якщо прохання депутатів задовільнять, а закон щодо скасування спецпенсій визнають таким, що не відповідає Конституції, тоді депутати почнуть отримувати максимально дозволену пенсію.
- Станом на сьогодні ця сума складає понад 23 тисячі гривень щомісяця.
- А за попередніми розрахунками, з держбюджету на пенсії депутатам піде 79,2 мільйона гривень на рік.
Важливо! Середня пенсія українського депутата становить 17,9 тисячі гривень. У той час як середня пенсія для решти українців складає 5,8 тисячі гривень.