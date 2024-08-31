Які виплати хочуть повернути собі українські нардепи

У період з 1990 року по жовтень 2017 року українські депутати отримували спеціальні пенсії, які з того часу були скасовані. Зараз нардепи намагаються повернути собі ці виплати.

Яку пенсію просять депутати

Понад 50 депутатів підписали звернення щодо повернення спеціальних пенсій. Зокрема, Юрій Бойко, який у минулому був членом забороненої нині "Опозиційної платформи – за життя". Таку позицію депутати пояснюють нібито турботою про колег з попередніх скликань.

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Якщо прохання депутатів задовільнять, а закон щодо скасування спецпенсій визнають таким, що не відповідає Конституції, тоді депутати почнуть отримувати максимально дозволену пенсію.

Станом на сьогодні ця сума складає понад 23 тисячі гривень щомісяця.

А за попередніми розрахунками, з держбюджету на пенсії депутатам піде 79,2 мільйона гривень на рік.

Важливо! Середня пенсія українського депутата становить 17,9 тисячі гривень. У той час як середня пенсія для решти українців складає 5,8 тисячі гривень.