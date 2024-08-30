За що ПФУ може оштрафувати
ПФУ може оштрафувати пенсіонера, якщо він не повідомив про конкретні зміни у своєму житті, які впливають на розмір виплат. Відповідно особи могли утримати таким чином частину виплат.
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Нагадаємо! Це регулюється статтею 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Про що треба повідомляти ПФУ:
- отримання ID-картки замість паспорта старого зразка;
- отримання нового паспорта у разі втрати старого;
- зміна прізвища, ім’я, по батькові;
- отримання нового реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНУКПП);
- зміна місця постійної реєстрації;
- працевлаштування чи звільнення з роботи.
Надати відповідну інформацію для ПФУ треба протягом 10 днів, як вона стала актуальною. Якщо це не зробити, можуть нараховуватися надмірні виплати, яких не мало б бути після перерахунку у зв'язку з новими обставинами.
ПФУ може утримувати до 20% пенсії, доки всю суму незаконно отриманих виплат не буде погашено.