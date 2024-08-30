За що ПФУ може оштрафувати

ПФУ може оштрафувати пенсіонера, якщо він не повідомив про конкретні зміни у своєму житті, які впливають на розмір виплат. Відповідно особи могли утримати таким чином частину виплат.

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Нагадаємо! Це регулюється статтею 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Про що треба повідомляти ПФУ:

отримання ID-картки замість паспорта старого зразка;

отримання нового паспорта у разі втрати старого;

зміна прізвища, ім’я, по батькові;

отримання нового реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНУКПП);

зміна місця постійної реєстрації;

працевлаштування чи звільнення з роботи.

Надати відповідну інформацію для ПФУ треба протягом 10 днів, як вона стала актуальною. Якщо це не зробити, можуть нараховуватися надмірні виплати, яких не мало б бути після перерахунку у зв'язку з новими обставинами.

ПФУ може утримувати до 20% пенсії, доки всю суму незаконно отриманих виплат не буде погашено.