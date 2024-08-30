За что ПФУ может оштрафовать

ПФУ может оштрафовать пенсионера, если он не сообщил о конкретных изменениях в своей жизни, которые влияют на размер выплат. Соответственно лица могли удержать таким образом часть выплат.

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Напомним! Это регулируется статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

О чем надо сообщать ПФУ:

получение ID-карты вместо паспорта старого образца;

получение нового паспорта в случае утери старого;

изменение фамилии, имени, отчества;

получение нового регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);

изменение места постоянной регистрации;

трудоустройство или увольнение с работы.

Предоставить соответствующую информацию для ПФУ надо в течение 10 дней, как она стала актуальной. Если это не сделать, могут начисляться чрезмерные выплаты, которых не должно было бы быть после перерасчета в связи с новыми обстоятельствами.

ПФУ может удерживать до 20% пенсии, пока вся сумма незаконно полученных выплат не будет погашена.