Какую пенсию просят депутаты

Более 50 депутатов подписали обращение о возвращении специальных пенсий. В частности, Юрий Бойко, который в прошлом был членом запрещенной ныне "Оппозиционной платформы – за жизнь". Такую позицию депутаты объясняют якобы заботой о коллегах из предыдущих созывов.

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Если просьбу депутатов удовлетворят, а закон об отмене спецпенсий признают таким, не соответствующим Конституции, тогда депутаты начнут получать максимально разрешенную пенсию.

По состоянию на сегодня эта сумма составляет более 23 тысяч гривен ежемесячно.

А по предварительным расчетам, из госбюджета на пенсии депутатам пойдет 79,2 миллиона гривен в год.

Важно! Средняя пенсия украинского депутата составляет 17,9 тысячи гривен. В то время как средняя пенсия для остальных украинцев составляет 5,8 тысячи гривен.