Долар різко подешевшав: який курс в банках та на чорному ринку

Долар за добу суттєво опустився в ціні. Лише в банках продаж валюти подешевшав на понад 20 копійок. На чорновому ринку ситуація теж схожа.

Курс валют у банках

Станом на ранок 12 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,28 гривні (-22 копійки проти 11 січня), а продаж – 39 гривень (-20 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,10 гривні (-10 копійок), а продаж – в середньому за 42,90 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара, станом на 11 січня, в середньому на рівні 38,70 гривні (без змін), а продаж – 39,29 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.

(без змін), а продаж – (+14 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,50 гривні (+1 копійка), а продаж – 43,09 гривні (+21 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,80 гривні (-20 копійок), а продаж – 38,95 гривні (-20 копійок).

(-20 копійок), а продаж – (-20 копійок). Євро купують за 42,52 гривні (-13 копійок), а продають за 42,77 гривні (-8 копійок).

Прогноз долара на наступний тиждень

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, протягом наступного тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься цілком прогнозованою.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Завдяки активності регулятора, що виявилася в збільшенні обсягів валютних інтервенцій, на міжбанку запанувала рівновага попиту і пропозиції, а готівковий ринок відреагував миттєво, знизивши поточні курси відповідно до ситуації на міжбанку. Відтак різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку скоротилася до 0,5 – 0,6 гривні.

Лєсовий прогнозує, що курсові коливання на міжбанку відбуватимуться в межах коридору 38 – 38,6 гривні за долар та 39 – 40,5 гривні за євро. А курсовий коридор на готівковому ринку буде в межах 38,5 – 39,5 гривні за долар та 39 – 41 гривень за євро.

Наступного тижня ситуація на валютному ринку буде динамічною, але не загрозливою для загального стану країни. Будь-які ажіотажні сплески попиту будуть малоймовірними. Курсові зміни "триматимуться" визначених кордонів.