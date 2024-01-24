Курс долара пожвавився: як подорожчала валюта за добу

Долар минулого тижня показував тенденцію на спад вартості. Відтак ціна опустилася нижче. ніж 38 гривень. Однак на сьогодні, 24 січня, валюта почала рости вгору в обмінниках та на чорному ринку. В банках поки спостерігається несуттєве здешевлення.

Курс валют у банках

Станом на ранок 24 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,50 гривні (-10 копійок проти 23 січня), а продаж – 38,13 гривні (-7 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,90 гривні (-10 копійок), а продаж – в середньому за 41,70 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,80 гривні (+1 копійка), а продаж – 38,35 гривні (+20 копійок), за даними finance.ua.

(+1 копійка), а продаж – (+20 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,30 гривні (-3 копійки), а продаж – 41,85 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,08 гривні (+3 копійки), а продаж – 38,20 гривні (+1 копійка).

(+3 копійки), а продаж – (+1 копійка). Євро купують за 41,50 гривні (-5 копійок), а продають за 41,70 гривні (-7 копійок).

Прогноз курсу долара

Банкірка Тетяна Попович розповіла 24 Каналу, що підсилення волатильності на ринку можливе. Все через те, що ймовірно Нацбанк не буде змінювати ставку цього разу.

Тетяна Попович Директор з ринку капіталів Sense Bank За прогнозами, цього тижня вартість долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 37,8 – 38,4 гривні за долар.

Експертка, що у підсумку, тижневий обсяг інтервенцій НБУ скоротився до 531 мільйона доларів. Це мінімальна позначка з середини листопада 2023 року.

Попович додає, що тенденція до зниження котирувань на міжбанку може продовжуватися. Відтак це провокуватиме чергову хвилю зниження вартості долара на готівковому ринку. Втім не виключенням є те, що після скорочення попиту долар може й зрости.