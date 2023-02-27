Березнева індексація: наскільки збільшаться виплати пенсіонерів за інвалідністю

27 лютого 2023, 17:29
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Під час весняної індексації, яку проведуть 1 березня, відбудеться підвищення пенсій для всіх категорій пенсіонерів. Зокрема, пенсіонери за інвалідністю будуть отримувати на 500-600 гривень більше.

Розмір пенсії за інвалідністю зараз

В нашій країні розмір пенсії за інвалідністю варіюється залежно від віку, групи та страхового стажу. Тому сума для кожної категорії осіб є індивідуальною:

  • для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 гривень;
  • для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 100 гривень;
  • для працюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 093 гривень.

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Яким буде розмір після індексації

Розмір індексації пенсійних виплат у березні становитиме 20%. Тобто додатково пенсіонери зможуть отримати від 200 до 500 – 600 гривень.

Умови для отримання пенсії за інвалідністю:

  • І група інвалідності – страховий стаж повинен становити від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, 100% від розміру пенсії за віком.
  • II група інвалідності – стаж від 1 до 14 років, 90% від пенсії за віком.
  • III група інвалідності – страховий стаж від 1 до 14 років, а розмір – 50% пенсії за віком.

Кому проіндексують пенсію у липні

  • Попри прийняття постанови, згідно з якою пенсії військовослужбовців мають бути проіндексовані тільки після завершення воєнного стану, військові пенсії перерахують у березні.

  • Пенсії науковцям та держслужбовцям планують проіндексувати не після завершення війни, а з 1 липня.

 

Автор: Ольга Ожогіна