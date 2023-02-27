Березнева індексація: наскільки збільшаться виплати пенсіонерів за інвалідністю
Під час весняної індексації, яку проведуть 1 березня, відбудеться підвищення пенсій для всіх категорій пенсіонерів. Зокрема, пенсіонери за інвалідністю будуть отримувати на 500-600 гривень більше.
Розмір пенсії за інвалідністю зараз
В нашій країні розмір пенсії за інвалідністю варіюється залежно від віку, групи та страхового стажу. Тому сума для кожної категорії осіб є індивідуальною:
- для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 гривень;
- для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 100 гривень;
- для працюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 093 гривень.
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Яким буде розмір після індексації
Розмір індексації пенсійних виплат у березні становитиме 20%. Тобто додатково пенсіонери зможуть отримати від 200 до 500 – 600 гривень.
Умови для отримання пенсії за інвалідністю:
- І група інвалідності – страховий стаж повинен становити від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, 100% від розміру пенсії за віком.
- II група інвалідності – стаж від 1 до 14 років, 90% від пенсії за віком.
- III група інвалідності – страховий стаж від 1 до 14 років, а розмір – 50% пенсії за віком.
Кому проіндексують пенсію у липні
Попри прийняття постанови, згідно з якою пенсії військовослужбовців мають бути проіндексовані тільки після завершення воєнного стану, військові пенсії перерахують у березні.
Пенсії науковцям та держслужбовцям планують проіндексувати не після завершення війни, а з 1 липня.