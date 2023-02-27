Нагадуємо, що з 1 березня українські пенсіонери отримають підвищення до пенсій через індексацію у 20%. У число категорій, яким здійснять індексацію, входять й військові пенсіонери.

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Коли військовий може вийти на пенсію

Для того, щоб вийти на пенсію за вислугу років, військовослужбовці повинні мати незалежно від віку, не менше ніж 25 календарних років вислуги;

у випадку досягнення 45 років у день звільнення та наявність стажу 25 років й старше, з яких не менше 12 календарних років та 6 місяців складає служба.

Важливо, розміри пенсій становить від 50% (звільненим у відставку за віком або станом здоров’я від 55%) до 70% відповідних сум їхньої грошового задоволення. А мінімальна пенсія військовим за вислугу років не морже становити менш як 3 854 гривні.

Українцям підвищать пенсію: наскільки

З березня українським пенсіонерам проіндексують пенсії. Відтак максимальне підвищення буде у тих, хто отримує вищу пенсію:

Пенсія 2 100 гривень – підвищення на 420 гривень;

Пенсія 3 000 гривень – зростання на 600 гривень;

Пенсія 3 500 гривень – на 700 гривень;

Пенсія 4 000 гривень – на 800 гривень;

Пенсія 5 000 гривень – на 1 000 гривень;

Пенсія 7 500 гривень – на 1 500 гривень.

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Мінімальна пенсія в Україні станом на 1 січня 2023 року становить 2 093 гривні, а максимальна – 20 930 гривень.