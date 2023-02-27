Чи продовжить пальне дешевшати навесні

Як зазначив у коментарі 24 Каналу член Експертної ради Міністерства енергетики Геннадій Рябцев, ціни на нафтопродукти найближчим часом найімовірніше залишаться незмінними. Тобто, ціна бензину, дизпалива та автомобільного газу не має зазнати різких змін.

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Ресурсу поки що достатньо для задоволення всіх потреб споживачів. Постачання, які переривались внаслідок ракетних обстрілів і перерв в енергопостачанні, які спричиняли черги на пунктах пропуску, відновились. Тому доти доки не фіксуватиметься різке зростання попиту ціни будуть зберігатись,

– каже експерт.

За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, подешевшання може відбуватися і надалі. Що стосується виходу з ринку російських нафтопродуктів, то його майже не помітили європейці. Навпаки, завдяки посиленню постачань пального до України, трейдери наразі мають запас.

Ми дуже гарно заходимо у цю весну, із великими запасами. Я не виключаю, що ціна може й надалі падати,

– сказав він.

Вплив посівної на вартість пального

На думку Сергія Куюна, вплив посівної на об'єми споживання пального та ціни АЗС є пережитком минулого. Наразі аграрії мають власні запаси палива та навіть самі роблять закупівлі. Однак Геннадій Рябцев зауважує, що в умовах війни ситуація дещо змінилась.

Зараз ситуація ускладнена тим, що більшість аграріїв не змогли створити запасів і не мають достатнього ресурсу для здійснення великих закупівель. При цьому постачання можливі лише через західні кордони і закупівлі здійснюються лише в Східній Європі. Якщо на спотовому ринку Європи виникне нестача нафтопродуктів, то аграріям буде складно задовольнити свої потреби,

– пояснює експерт.

Яка зараз ціна пального на АЗС

Пальне на АЗС в Україні стабільно дешевшає уже другий місяць. Якщо порівняти ціну станом на 2 січня та 27 лютого, то вона знизилась на: