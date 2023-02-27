Продолжит ли топливо дешеветь весной
Как отметил в комментарии 24 Каналу член Экспертного совета Министерства энергетики Геннадий Рябцев, цены на нефтепродукты в ближайшее время вероятнее всего останутся неизменными. То есть, цена бензина, дизтоплива и автомобильного газа не должна претерпеть резких изменений.
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Ресурса пока достаточно для удовлетворения всех потребностей потребителей. Поставки, которые прерывались в результате ракетных обстрелов и перерывов в энергоснабжении, которые приводили к очереди на пунктах пропуска, возобновились. Поэтому до тех пор, пока не будет фиксироваться резкий рост спроса, цены будут сохраняться,
– говорит эксперт.
По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, снижение цен может происходить и дальше. Что касается выхода с рынка российских нефтепродуктов, его почти не заметили европейцы. Напротив, благодаря усилению поставок горючего в Украину, у трейдеров пока есть запас.
Мы очень хорошо заходим в эту весну, с большими запасами. Я не исключаю, что цена может и дальше падать,
– сказал он.
Влияние посевной на стоимость топлива
По мнению Сергея Куюн, влияние посевной на объемы потребления горючего и цены АЗС является пережитком прошлого. В настоящее время аграрии имеют собственные запасы топлива и даже сами делают закупки. Однако Геннадий Рябцев отмечает, что в условиях войны ситуация несколько изменилась.
Сейчас ситуация осложнена тем, что большинство аграриев не смогли создать запасы и не имеют достаточного ресурса для осуществления крупных закупок. При этом поставки возможны только через западные границы и закупки осуществляются только в Восточной Европе. Если на спотовом рынке Европы возникнет нехватка нефтепродуктов, то аграриям будет сложно удовлетворить свои потребности.
– объясняет эксперт.
Какая сейчас цена горючего на АЗС
Горючее на АЗС в Украине стабильно дешевеет уже второй месяц. Если сравнить цену по состоянию на 2 января и 27 февраля, то она снизилась на:
- 3,75 гривны – для бензина А-95+;
- 4,37 гривны – для бензина А-95;
- 4,43 гривны – для бензина A-92;
- 4,47 гривны – для дизельного горючего;
- 5,22 гривны – для автогаза;