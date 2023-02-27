Как снизилась цена горючего за выходные
- Бензин в среднем подешевел на 17 – 30 копеек, до 47,63 – 49,30 гривны за литр за выходные (с 17 по 24 февраля).
- Дизельное топливо – 103 гривен, до 040 гривен за литр.
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Как изменилась цена бензина
- Больше всего за это время бензин подешевел на станциях сети "Олас" - до 44,90 гривны за литр (-1,10 гривен).
- Меньше всего – на 8 копеек, до 45,99 гривны за литр – на АЗС сети Mango.
- Дороже всего А-95 реализует сеть "Авиас" - за 50 гривен за литр не подешевевший за выходные. Только на одну копейку дешевле бензин Socar – 49,99 гривны за литр, где топливо подешевело на 7 гривен за выходные.
- Дешевле всего – за 44,39 гривны за литр – сеть VostokGaz, где горючее подешевело на 50 копеек.
Какая ситуация с ценой дизельного топлива
Дизель, в отличие от бензинов, подешевел во всех без исключения сетях, в общей сложности от 49 копеек – 2,50 гривны за литр.
- Дороже всего дизель продает сеть Socar, за 52,99 гривны за литр (-75 копеек за литр). Дешевле всего – VST – за 47,40 гривны за литр (-50 копеек за литр).
Что будет с ценой горючего дальше
Геннадий Рябцев в комментарии 24 Каналу отметил, что пока нет оснований говорить о возможности существенного изменения стоимости нефтепродуктов. Он подчеркивает, как в сторону роста, так и в сторону убыли.
Ресурса пока достаточно для удовлетворения всех потребностей потребителей. Поставки, которые прерывались в результате ракетных обстрелов и перерывов в энергоснабжении, которые приводили к очереди на пунктах пропуска, возобновились. Поэтому до тех пор, пока не будет фиксироваться резкий рост спроса, цены будут сохраняться.