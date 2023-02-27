Как снизилась цена горючего за выходные

Бензин в среднем подешевел на 17 – 30 копеек, до 47,63 – 49,30 гривны за литр за выходные (с 17 по 24 февраля).

в среднем подешевел на 17 – 30 копеек, до 47,63 – 49,30 гривны за литр за выходные (с 17 по 24 февраля). Дизельное топливо – 103 гривен, до 040 гривен за литр.

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Обратите внимание! Такое удешевление для всех видов горючего в среднем втрое больше по сравнению с предыдущей неделей.

Как изменилась цена бензина

Больше всего за это время бензин подешевел на станциях сети "Олас" - до 44,90 гривны за литр (-1,10 гривен).

Меньше всего – на 8 копеек, до 45,99 гривны за литр – на АЗС сети Mango.

Дороже всего А-95 реализует сеть "Авиас" - за 50 гривен за литр не подешевевший за выходные. Только на одну копейку дешевле бензин Socar – 49,99 гривны за литр, где топливо подешевело на 7 гривен за выходные.

Дешевле всего – за 44,39 гривны за литр – сеть VostokGaz, где горючее подешевело на 50 копеек.

Какая ситуация с ценой дизельного топлива

Дизель, в отличие от бензинов, подешевел во всех без исключения сетях, в общей сложности от 49 копеек – 2,50 гривны за литр.

Дороже всего дизель продает сеть Socar, за 52,99 гривны за литр (-75 копеек за литр). Дешевле всего – VST – за 47,40 гривны за литр (-50 копеек за литр).

Что будет с ценой горючего дальше

Геннадий Рябцев в комментарии 24 Каналу отметил, что пока нет оснований говорить о возможности существенного изменения стоимости нефтепродуктов. Он подчеркивает, как в сторону роста, так и в сторону убыли.