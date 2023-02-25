Цена горючего весной

Геннадий Рябцев в комментарии 24 Каналу отметил, что пока нет оснований говорить о возможности существенного изменения стоимости нефтепродуктов. Он подчеркивает: как в сторону роста, так и в сторону снижения.

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Геннадий Рябцев Член Экспертного совета Министерства энергетики Ресурса пока достаточно для удовлетворения всех потребностей потребителей. Поставки, которые прерывались в результате ракетных обстрелов и перерывов в энергоснабжении, которые приводили к очереди на пунктах пропуска, возобновились. Поэтому до тех пор, пока не будет фиксироваться резкий рост спроса, цены будут сохраняться.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн также не видит этой весной предпосылок для повышения цены горючего.

Какая сейчас цена горючего на АЗС

С начала 2023 года горючее на АЗС в Украине стабильно дешевеет. Если сравнить цену по состоянию на 2 января и 23 февраля, то она снизилась на:

4,29 гривны – для бензина А-95;

4,47 гривны – для дизельного горючего;

Сергей Куюн объясняет, что удешевление горючего происходит из-за того, что украинские сети создали рекордные запасы даже по сравнению с довоенными периодами, а поставки не прекращаются.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Мы очень хорошо заходим в эту весну, с большими запасами. Я не исключаю, что цена может и дальше падать.

Обратите внимание! По мнению Сергея Куюна, в Украине удалось полностью ликвидировать угрозу отсутствия горючего. Так что повторно ситуация с дефицитом вряд ли повторится снова.

Повлияет ли посевная на стоимость дизеля

Геннадий Рябцев отмечает, что ранее начало весенних полевых работ никоим образом не влияло на стоимость нефтепродуктов. Однако в условиях войны ситуация несколько изменилась.

Сейчас ситуация осложнена тем, что большинство аграриев не смогли создать запасы и не имеют достаточного ресурса для осуществления крупных закупок. При этом поставки возможны только через западные границы и закупки осуществляются только в Восточной Европе. Если на спотовом рынке Европы возникнет нехватка нефтепродуктов, то аграриям будет сложно удовлетворить свои потребности.

– объясняет эксперт.

Также Рябцев добавляет, нужно учесть, что в этом году потребности аграриев будут значительно меньше, чем два года назад. "Поэтому можно предположить, что сокращение спроса компенсирует нехватку ресурса на свободном рынке", – рассказывает он.