Ціна пального навесні

Геннадій Рябцев у коментарі 24 Каналу зазначив, що наразі немає підстав казати про можливість суттєвого змінення вартості нафтопродуктів. Він підкреслює, як в бік зростання, так і в бік зменшення.

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Геннадій Рябцев Член Експертної ради Міністерства енергетики Ресурсу поки що достатньо для задоволення всіх потреб споживачів. Постачання, які переривались внаслідок ракетних обстрілів і перерв в енергопостачанні, які спричиняли черги на пунктах пропуску, відновились. Тому доти доки не фіксуватиметься різке зростання попиту ціни будуть зберігатись.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн також не бачить цієї весни передумов для підвищення ціни пального.

Яка зараз ціна пального на АЗС

Від початку 2023 року пальне на АЗС в Україні стабільно дешевшає. Якщо порівняти ціну станом на 2 січня та 23 лютого, то вона знизилась на:

4,29 гривні – для бензину А-95;

4,47 гривні – для дизельного пального;

Сергій Куюн пояснює, що здешевлення пального відбувається через те, що українські мережі створили рекордні запаси навіть у порівнянні із довоєнними періодами, а поставки не припиняються.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Ми дуже гарно заходимо у цю весну, із великими запасами. Я не виключаю, що ціна може й надалі падати.

Зверніть увагу! На думку Сергія Куюна, в Україні вдалось повністю ліквідувати загрозу відсутності пального. Тож повторно ситуація з дефіцитом навряд чи повториться знову.

Чи вплине посівна на вартість дизеля

Геннадій Рябцев зауважує, що раніше початок весняних польових робіт жодним чином не впливав на вартість нафтопродуктів. Однак в умовах війни ситуація дещо змінилась.

Зараз ситуація ускладнена тим, що більшість аграріїв не змогли створити запасів і не мають достатнього ресурсу для здійснення великих закупівель. При цьому постачання можливі лише через західні кордони і закупівлі здійснюються лише в Східній Європі. Якщо на спотовому ринку Європи виникне нестача нафтопродуктів, то аграріям буде складно задовольнити свої потреби,

– пояснює експерт.

Також Рябцев додає, треба зважити на те, що цьогоріч потреби аграріїв будуть значно менші, аніж два роки тому. "Тому можна припустити, що скорочення попиту компенсує нестачу ресурсу на вільному ринку", – розповідає він.