Напоминаем, что с 1 марта украинские пенсионеры получат повышение к пенсиям из-за индексации в 20%. В число категорий, которым будет осуществлена индексация, входят и военные пенсионеры.
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Когда военный может выйти на пенсию
- Для того чтобы выйти на пенсию за выслугой лет, военнослужащие должны иметь независимо от возраста не менее 25 календарных лет выслуги;
- в случае достижения 45 лет в день увольнения и наличие стажа 25 лет и старше, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.
Украинцам повысят пенсию: на сколько
С марта украинским пенсионерам проиндексируют пенсии. Следовательно, максимальное повышение будет у тех, кто получает наибольшую пенсию:
- Пенсия 2 100 гривен – повышение на 420 гривен;
- Пенсия 3 000 гривен – на 600 гривен;
- Пенсия 3 500 гривен – на 700 гривен;
- Пенсия 4 000 гривен – на 800 гривен;
- Пенсия 5 000 гривен – на 1 000 гривен;
- Пенсия 7 500 гривен – на 1 500 гривен.
Актуально Продолжат ли цены на топливо падать этой весной
Минимальная пенсия в Украине по состоянию на 1 января 2023 года составляет 2 093 гривны, а максимальная – 20 930 гривен.