Размер пенсии по инвалидности сейчас

В нашей стране размер пенсии по инвалидности варьируется в зависимости от возраста, группы и страхового стажа. Поэтому сумма для каждой категории лиц индивидуальна:

для лиц с инвалидностью I группы – 2300 гривен;

для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 100 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2093 гривен.

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Каким будет размер после индексации

Размер индексации пенсионных выплат в марте составит 20%. То есть, дополнительно пенсионеры смогут получить от 200 до 500 – 600 гривен.

Условия получения пенсии по инвалидности:

И группа инвалидности – страховой стаж должен составлять от 1 до 10 лет в зависимости от возраста определения инвалидности 100% от размера пенсии по возрасту.

II группа инвалидности – стаж от 1 до 14 лет, 90% от пенсии по возрасту.

III группа инвалидности – страховой стаж от 1 до 14 лет, а размер – 50% пенсии по возрасту.

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