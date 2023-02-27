Розмір пенсії за інвалідністю зараз

В нашій країні розмір пенсії за інвалідністю варіюється залежно від віку, групи та страхового стажу. Тому сума для кожної категорії осіб є індивідуальною:

для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 гривень;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 100 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 093 гривень.

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Яким буде розмір після індексації

Розмір індексації пенсійних виплат у березні становитиме 20%. Тобто додатково пенсіонери зможуть отримати від 200 до 500 – 600 гривень.

Умови для отримання пенсії за інвалідністю:

І група інвалідності – страховий стаж повинен становити від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, 100% від розміру пенсії за віком.

II група інвалідності – стаж від 1 до 14 років, 90% від пенсії за віком.

III група інвалідності – страховий стаж від 1 до 14 років, а розмір – 50% пенсії за віком.

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