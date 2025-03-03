Україна може не отримати наступний транш від МВФ: як Києву запобігти цьому

Міжнародний валютний фонд визначив маяк, який необхідний для завершення сьомого перегляду програми. Він також потрібен для отримання наступного траншу фінансування для України.

Чому Україна може не отримати наступний транш від МВФ

Мова йде про підписання закону про підвищення акцизів на тютюнові вироби, пише 24 Канал з посиланням на пресреліз МВФ.

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Так Бюджет України на 2025 рік передбачає дефіцит у розмірі 19,6% ВВП і залишається опорою для фіскальної політики цього року. Ці цифри вказані без урахування грантів.

Він включає додатковий дохід, отриманий від підвищення акцизного податку на тютюнові вироби, а набуття чинності цієї зміни податкової політики є умовою для завершення перегляду,

– йдеться в повідомленні МВФ.

Ще 4 грудня 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон № 4115-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби". А вже 9 грудня закон направили на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Зверніть увагу! Закон передбачає переведення акцизного податку на тютюнові вироби в євро. Зокрема підвищення акцизів має відбуватися до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, який встановлений в Євросоюзі.