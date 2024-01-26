Економіка України зростатиме: чому макрофінансовий прогноз у 2024 році став позитивнішим

Національний банк України оновив свій макроекономічний прогноз на 2024 рік. Згідно до нього, економіка надалі зростатиме, а темпи складуть 3,6%.

Про це 24 Каналу зазначив член ради Національного банку України Василь Фурман. Він пояснив основні ризики та майбутні прогнози.

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Інфляція

Нацбанк прогнозує, що всередині року і до кінця 2024-го інфляція збільшиться до 8,6%. Наразі вона складає 5%. З наступного року можливе зменшення до цільового діапазону.

"Якщо ми говоримо про 2026 рік, то там (прогнозується – 24 Канал) біля 5%. Тобто ми будемо жити у відносно низькому інфляційному середовищі. Макроекономічна, фінансова і валютна стабільність, яку ми зберігаємо протягом великої війни, вона і надалі зберігатиметься. Для нас це дуже важливо", – відзначив Фурман.

Облікова ставка

Нацбанк зберіг облікову ставку без змін, залишивши її на рівні 15%. Цифра немала, відзначив експерт, але необхідна для курсової стійкості, збереження поміркованих інфляційних очікувань та приведення інфляції до цільового діапазону.

"Наприклад, Туреччина не є країною, яка воює. У неї велика економіка, що входить до світової 20-ки. Буквально вчора їхній центральний банк підняв облікову ставку до 45% тому, що в них інфляція за минулий рік більше ніж 60%, у нас 5%", – пояснив на цифрах він.

Вагому роль має відіграти зовнішня міжнародна фінансова допомога, на яку очікує Україна. Мовиться про суму у 37 мільярдів доларів. Ці кошти дадуть змогу тримати макростабільність.

Ризики

Один з ключових ризиків для економіки – війна в Україні, яка негативно впливає на економічне зростання. Другий – ритмічність надходження та розмір зовнішньої допомоги.

"Ми дякуємо нашим партнерам. Минулого року ця цифра склала понад 43 мільярди доларів. У 2022 році було 32 мільярди і на цей планується 37. Тобто дуже важливо, щоб ми залишалися в цій величині і вона ритмічно надходила до нашої держави", – сказав Фурман.

Третій ризик – виникнення додаткових бюджетних потреб. Наприклад, минулого року вплинули проблеми блокування кордонів у Польщі, обстріли портової та енергетичної інфраструктури тощо.

Прогноз

На 2025 – 2026 роки Нацбанк прогнозує продовження зростання української економіки. У 2024-му цей діапазон може скласти 4 – 6 % за рахунок зменшення безпекових ризиків.

"Економіка зростатиме в наступних роках завдяки інвестиціям, євроінтеграційним реформам, м'якій фіскальній політиці. Важливий показник – міжнародні резерви. Чим більше резервів, тим краще для української гривні. Вони будуть в нас залишатися на достатньо високому рівні і в 2024 році складатимуть більше ніж 40 мільярдів доларів, у 2025-му – 42 мільярди. Тому в цілому оновлений прогноз каже про те, що в нашій державі буде і надалі макроекономічна валютна стабільність і робота банківської системи. А економіка зростатиме", – резюмував член ради Нацбанку.

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