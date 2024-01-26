Що буде з курсом
Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що у лютому зникнуть деякі фактори тиску на валютний ринок. Йдеться про вплив інформаційних вкидів на дестабілізацію курсу.
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Лєсовий наголошує, що головні виразники ситуації на міжбанку скоріше за все не зміняться. За умов щоденних і різноспрямованих коливань, поточні курсові зміни не перевищать 0,2 гривні.
З огляду на події останнього кварталу 2023 року можна припустити, що оптимальний обсяг валютних інтервенцій може скласти до 2,5 – 3 мільярди доларів на місяць. Звісно, головне завдання – це встановлення та подальше утримування рівноваги між попитом і пропозицією. Тому ми не виключаємо, що періодично обсяг інтервенцій може зростати до 800 – 900 мільйонів доларів на тиждень.
До того ж різниця між курсами купівлі та продажу не буде більшою за 0,1 гривні. Крім того, міжбанківський курс залишиться в основі формування курсів на готівковому ринку з додаванням незначного заробітку фінансових установ та витрат на підкріплення готівкою.
Можна очікувати, що протягом місяця основні коливання курсів на міжбанку відбуватимуться в коридорах 37 – 39 гривень за долар та 40,5 – 42,5 гривні за євро. На готівковому ринку та 37,5 – 39,5 гривень за долар та 40 – 43 гривень за євро,
– прогнозує Лєсовий.
Як зміниться готівковий ринок
На готівковому ринку пануватиме конкуренція курсів купівлі. Водночас регулятор продовжить стратегію лібералізації валютного ринку. Головними ознаками готівкового ринку стануть:
- різниця курсів купівлі у банках та обмінних пунктах може бути мінімальною до 0,1 – 0,2 гривні;
- курси продажу в банках можуть стати в середньому 0,6 гривні, в обмінних пунктах – до 1 гривні;
- поточні коливання на готівковому ринку не перевищать 0,3 – 0,5 гривні.
Що впливатиме на валютний ринок
За розрахунками уряду, у 2024 році Україна потребуватиме близько 3 мільярди доларів щомісяця. Питання отримання цих коштів може розв’язатися саме у наступному місяці.
Очікується, що 1 лютого може бути ухвалений довгостроковий пакет підтримки ЄС у розмірі 50 мільярдів євро, а вже наступного дня Конгрес США може схвалити допомогу на 61 мільярд доларів.Важливим стане й подальше обговорення конфіскації 300 мільярдів доларів заморожених російських активів на відбудову України.
Також на валютний ринок вплинуть:
- протидія агресору та відновлення після руйнувань;
- розвиток експорту та збільшення валютного виторгу;
- подальший розвиток економіки країни.