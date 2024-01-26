Что будет с курсом

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что в феврале исчезнут некоторые факторы давления на валютный рынок. Речь идет о влиянии информационных вбросов на дестабилизацию курса.

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Лесовой отмечает, что главные выразители ситуации на межбанке скорее всего не изменятся. В условиях ежедневных и разнонаправленных колебаний, текущие курсовые изменения не превысят 0,2 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Учитывая события последнего квартала 2023 года можно предположить, что оптимальный объем валютных интервенций может составить до 2,5 – 3 миллиардов долларов в месяц. Конечно, главная задача – это установление и дальнейшее удерживание равновесия между спросом и предложением. Поэтому мы не исключаем, что периодически объем интервенций может расти до 800 – 900 миллионов долларов в неделю.

При этом разница между курсами покупки и продажи не будет больше 0,1 гривны. Кроме того, межбанковский курс останется в основе формирования курсов на наличном рынке с добавлением незначительного заработка финансовых учреждений и расходов на подкрепление наличными.

Можно ожидать, что в течение месяца основные колебания курсов на межбанке будут происходить в коридорах 37 – 39 гривен за доллар и 40,5 – 42,5 гривны за евро. На наличном рынке и 37,5 – 39,5 гривны за доллар и 40 – 43 гривен за евро,

– прогнозирует Лесовой.

Как изменится наличный рынок

На наличном рынке будет царить конкуренция курсов покупки. В то же время регулятор продолжит стратегию либерализации валютного рынка. Главными признаками наличного рынка станут:

разница курсов покупки в банках и обменных пунктах может быть минимальной до 0,1 – 0,2 гривны;

курсы продажи в банках могут стать в среднем 0,6 гривны, в обменных пунктах – до 1 гривны;

текущие колебания на наличном рынке не превысят 0,3 – 0,5 гривны.

Что будет влиять на валютный рынок

По расчетам правительства, в 2024 году Украина будет нуждаться в около 3 миллиардах долларов ежемесячно. Вопрос получения этих средств, вероятно, решится в следующем месяце.

Ожидается, что 1 февраля может быть принят долгосрочный пакет поддержки ЕС в размере 50 миллиардов евро, а уже на следующий день Конгресс США может одобрить помощь на 61 миллиардов долларов. Важным станет и дальнейшее обсуждение конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов на восстановление Украины.

Обратите внимание! По последней информации Минфин США готов выделить до 12 миллиардов долларов на покрытие социальных расходов и поддержку экономики страны в условиях войны.

Также на валютный рынок повлияют:

противодействие агрессору и восстановление после разрушений;

развитие экспорта и увеличение валютной выручки;

дальнейшее развитие экономики страны.

Заметьте! По прогнозу Всемирного банка рост экономики Украины в 2024 году составит 3,2%.