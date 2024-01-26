Что будет с курсом
Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что в феврале исчезнут некоторые факторы давления на валютный рынок. Речь идет о влиянии информационных вбросов на дестабилизацию курса.
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Лесовой отмечает, что главные выразители ситуации на межбанке скорее всего не изменятся. В условиях ежедневных и разнонаправленных колебаний, текущие курсовые изменения не превысят 0,2 гривны.
Учитывая события последнего квартала 2023 года можно предположить, что оптимальный объем валютных интервенций может составить до 2,5 – 3 миллиардов долларов в месяц. Конечно, главная задача – это установление и дальнейшее удерживание равновесия между спросом и предложением. Поэтому мы не исключаем, что периодически объем интервенций может расти до 800 – 900 миллионов долларов в неделю.
При этом разница между курсами покупки и продажи не будет больше 0,1 гривны. Кроме того, межбанковский курс останется в основе формирования курсов на наличном рынке с добавлением незначительного заработка финансовых учреждений и расходов на подкрепление наличными.
Можно ожидать, что в течение месяца основные колебания курсов на межбанке будут происходить в коридорах 37 – 39 гривен за доллар и 40,5 – 42,5 гривны за евро. На наличном рынке и 37,5 – 39,5 гривны за доллар и 40 – 43 гривен за евро,
– прогнозирует Лесовой.
Как изменится наличный рынок
На наличном рынке будет царить конкуренция курсов покупки. В то же время регулятор продолжит стратегию либерализации валютного рынка. Главными признаками наличного рынка станут:
- разница курсов покупки в банках и обменных пунктах может быть минимальной до 0,1 – 0,2 гривны;
- курсы продажи в банках могут стать в среднем 0,6 гривны, в обменных пунктах – до 1 гривны;
- текущие колебания на наличном рынке не превысят 0,3 – 0,5 гривны.
Что будет влиять на валютный рынок
По расчетам правительства, в 2024 году Украина будет нуждаться в около 3 миллиардах долларов ежемесячно. Вопрос получения этих средств, вероятно, решится в следующем месяце.
Ожидается, что 1 февраля может быть принят долгосрочный пакет поддержки ЕС в размере 50 миллиардов евро, а уже на следующий день Конгресс США может одобрить помощь на 61 миллиардов долларов. Важным станет и дальнейшее обсуждение конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов на восстановление Украины.
Также на валютный рынок повлияют:
- противодействие агрессору и восстановление после разрушений;
- развитие экспорта и увеличение валютной выручки;
- дальнейшее развитие экономики страны.