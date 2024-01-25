Що відбуватиметься з економікою у 2024 році

Зростання економіки розпочалося ще торік, у 2024 році ця тенденція продовжиться, повідомили в НБУ під час брифінгу, передає 24 Канал. Регулятор прогнозує, що цьогоріч ВВП зросте на 3,6% завдяки збереженню високих бюджетних витрат та міжнародній підтримці партнерів.

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Економіка відновлювалася впродовж усього минулого року завдяки високій адаптивності бізнесу та населення до умов війни та м’якій фіскальній політиці, що підтримувалася масштабним міжнародним фінансуванням. У IV кварталі зростання реального ВВП перевищило очікування передусім за рахунок вищих врожаїв пізніх культур і розбудови альтернативних експортних шляхів. Це стало підставою і для поліпшення оцінки зростання реального ВВП загалом за 2023 рік – до 5,7%,

– повідомили представники НБУ

Зверніть увагу! Попри позитивні економічні прогнози, темпи зростання ВВП цьогоріч будуть нижчим через зменшення врожаїв та загальну диспропорцію на ринку праці в умовах війни.

Як зміниться українська економіка

В НБУ прогнозують, що Україна, скоріш за все, продовжить отримувати грошову допомогу й у наступних роках. Відтак саме завдяки зовнішньому фінансуванню, вдасться зберегти наявні міжнародні резерви. Разом з цим буде забезпечуватись курсова стійкість.

У 2025 – 2026 роках зростання економіки пришвидшиться до 4 – 6% на рік завдяки зниженню безпекових ризиків, що є основним припущенням прогнозу НБУ, поліпшенню споживчих та інвестиційних настроїв, упровадженню євроінтеграційних реформ. У післявоєнний час м’яка фіскальна політика й надалі підтримуватиме економіку, водночас дефіцит бюджету суттєво скоротиться завдяки зміцненню внутрішньої ресурсної бази,

– повідомляють у НБУ

Станом на тепер, основне фінансування українського бюджету відбувається через міжнародні надходження. Зі зниженням безпекових ризиків, ця тенденція буде змінюватись.

Під час брифінгу в НБУ зауважили, що після стабілізації української економіки, для кінцевого відновлення, партнери надаватимуть грошову допомогу, яка сприятиме збереженню міжнародних резервів України. Поступово зовнішнє фінансування буде зменшуватись. З часом, Україна зможе самостійно забезпечувати себе.

Зауважте! У 2023 році міжнародні резерви України, завдяки діям НБУ та зовнішньому фінансуванню збільшились на 42%. Зараз ця сума становить 40,5 мільярдів доларів.