Офіційний курс долара стабільний після вихідних, втім все може змінитися

Нацбанк майже не змінив курс долара порівняно з кінцем минулого тижня. Водночас євро втратило 10 копійок в ціні. Завтра вартість обох валют зросте суттєво.

Офіційний курс 20 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,42 гривні за долар. Вартість долара впала на 1 копійку проти 17 травня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,75 гривні, що на 10 копійки менше, ніж було минулого тижня.

Який буде офіційний курс долара та євро 21 травня:

долар – 39,66 гривні,

євро – 43,08 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 20 травня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,40 гривні, а продаж – 39,93 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,80 гривні , а продаж – 40,20 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,93 гривні, а продаж – 40,02 гривні.

Що буде з доларом цього тижня

Як розповіла банкірка Анна Золотько для 24 Каналу, минулого тижня на готівковому ринку вартість американського долара навіть переходила позначку 40 гривень за долар. А курс на ВРУ сягнув 39,68 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Це призвело до помірного зміцнення гривні й у готівковому сегменті, хоча останній відреагував на тренди міжбанку не так жваво. Відтак, гривня зміцнилася від максимальних позначок початку тижня лише на 10 – 15 копійок.

Ближче до середини тижня курс долара на ВРУ почав динамічно знижуватися і на піку досяг позначки 39,33 гривні за долар.

Анна Золотько розповідає, що через те, що готівковий сегмент минулого тижня дуже слабко реагував на тенденції на ВРУ, цього тижня суттєвих змін не варто очікувати. Таким чином, курс може коливатися в межах діапазону 39,7 – 40,2 гривні за долар.

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